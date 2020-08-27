В Адыгее вынесен приговор школьнику, которого обвиняли в подготовке к убийству в одном из учебных заведений

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Майкопский городской суд Республики Адыгея вынес приговор по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя Майкопа.

Школьник признан виновным в совершении преступлений по статьям «Приготовление к убийству двух и более лиц» и «Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатого вещества и взрывного устройства».

В суде установлено, что ученик одной из школ республиканской столицы готовился к совершению массового убийства в своем учебном заведении. Также установлено, что перед этим подросток приобрел вещества и предметы, требующиеся для изготовления взрывного устройства. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Адыгея до «часа Х», на стадии подготовки к совершению преступления.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает Telegram-канал Нетипичная Адыгея.

Источник: https://kuban.mk.ru/