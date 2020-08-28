В Краснодаре перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника ДПС на улице

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Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Краснодару около одного из кафе на улице Красной (ч.1 ст.318 УК РФ).

Напомним, в средствах массовой информации была опубликована видеозапись, на которой изображено, как девушка, запрыгнула на капот служебного автомобиля сотрудников полиции, расположенного у одного из кафе на улице Красной города Краснодара, пробежала по его крыше и скрылась. Также, на записи было запечатлено, как один из молодых людей, находившихся там же, применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу.

Установлено, что в ночь на 7 июня 2020 года по вызову к одному из кафе на улицу Красную, где граждане нарушали общественный порядок прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. По прибытии на место полицейскими было обнаружено скопление людей около одного из автомобилей, из которого громко играла музыка, чем нарушался общественный порядок. По данным следствия, полицейский, с целью составления документов проследовал в свой служебный автомобиль. В этот момент одна из девушек, находившихся рядом, запрыгнула на капот служебного автомобиля, пробежала по его крыше и скрылась. Полицейский предпринял попытку догнать ее, однако, 30-летний мужчина, находившийся там же, применил в отношении представителя власти физическую силу и толкнул его руками в спину.

Благодаря грамотно проведенным следователем СКР по краю следственным действиям, при оперативной поддержке сотрудников полиции была установлена личность фигуранта и его местонахождение.

На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю