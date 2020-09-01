В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

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38-летний местный житель под предлогом изготовления детских кроватей завладел денежными средствами 11 потерпевших. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемый разместил на одном из сайтов в сети Интернет объявление об изготовлении детских кроватей. После заключения с заказчиками договоров и получения оплаты в полном объеме, обвиняемый перестал выполнять взятые на себя обязательства и полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В результате противоправной деятельности злоумышленника одиннадцати потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 200 тысяч рублей.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/