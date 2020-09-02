В полицию Новороссийска продолжают обращаться жители города, ставшие жертвами мошенников

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Злоумышленники лишают новороссийцев денег под предлогом продажи товара через интернет или оказания технической поддержки банковских карт.

В отдел полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась жительница города, с заявлением о списание с ее банковской карты денежных средств в размере 3 тысяч рублей. В разговоре с потерпевшей правоохранители установили, что деньги списались после того, как на сайте бесплатных объявлений женщина перешла по указанной ссылке и ввела реквизиты банковской карты.

Еще одной жертвой дистанционного мошенничества стал житель Центрального района. Мужчина сообщил полицейским, что ему на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера с кодом 499 Звонивший представился сотрудником безопасности банка. Дальше действия пошли по знакомому, отлаженному сценарию. Введя мужчину в заблуждение о том, что в данный момент на него пытаются оформить онлайн кредит с переводом денежных средств на банковскую карту. Для того чтобы обезопасить имеющуюся на счету сумму, необходимо перевести ее на счет - дублер, который якобы создали сотрудники банка. После всех проделанных операций, которые мужчина выполнял строго с указаниями звонившего, заявитель лишился 500 тысяч рублей.

Полицейские напоминают:

- не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности персональные идентификационные номера (CVC – последние три цифры на обратной стороне карты), даже сотрудникам банка. Ни один сотрудник банка не имеет права спрашивать PIN – код;

- не храните PIN – код рядом с картой;

- не совершайте покупки на сайтах, не внушающих доверия. Не проверив точный адрес сайта, вы можете попасть на сайт двойник или сайт – однодневку.

- целесообразно подключить СМС информирование. Такая услуга позволяет отслеживать все операции, совершенные с вашей карты.

- чтобы не стать жертвами мошенников ни в коем случае не пересылайте деньги сомнительным гражданам или организациям, не переводите предоплату за товар или услуги на бесплатных сайтах объявлений.

Будьте бдительны! Обо всех случаях мошеннических действий сообщайте в полицию по телефонам 02, с мобильного 102, 267-310, 267-320.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/