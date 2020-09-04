В Курганинске направлено в суд уголовное дело о краже

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Следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый на одной из улиц города нашел кошелек с банковской картой, на которой был указан пин-код, расплачивался ею в магазинах бесконтактным способом, а также обналичил со счета потерпевшей денежные средства. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным подразделением ОМВД России по Курганинскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa