Полицейские Новороссийска предупреждают жителей о мошенницах, которые под видом оказания социальной помощи похищают денежные средства

/Криминал/

Жертвой злоумышленниц стал пожилой местный житель, которому предложили купить мед в рамках оказания социальной помощи, а затем похитили 50 000 рублей.

В городе Новороссийске зафиксирован факт кражи денежных средств у пожилого жителя Приморского района.

К мужчине домой пришли злоумышленницы под видом оказания социальной помощи, предложили потерпевшему свежий, ароматный мед по недорогой цене. Заметив, откуда хозяин достает деньги, одна из женщин отвлекала дедушку, другая совершила хищение денежных средств на сумму 50000 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предупреждают: будьте бдительны, предупредите о данном факте родственников и знакомых.

Запомните следующие правила:

- ни под каким предлогом не впускать в жилище посторонних, даже если они представляются сотрудниками социальных, коммунальных либо других служб

- всегда требуйте предъявить удостоверение, оно есть у каждого должностного лица. Чтобы проверить информацию, необходимо перезвонить в службу из которой к вам пришли

- информацию о событиях и лицах, вызывающих подозрение незамедлительно сообщайте в полицию по телефону: 02 (с мобильно 102).

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/