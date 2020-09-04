В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о серии краж

/Криминал/

В результате противоправной деятельности 33-летнего местного жителя семи потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 115 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33- летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158.1 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, будучи подвергнутым административному наказанию, похитил с витрины магазина несколько флаконов дорогостоящих духов, совершил серию краж продуктов питания из местных торговых точек, а также имущества из домовладений граждан. Установлена причастность мужчины к семи фактам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 115 тысяч рублей.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/