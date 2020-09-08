В Новороссийске перед судом предстанет молодая женщина, обвиняемая в истязании малолетнего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в истязании 6-летнего сына (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением (ст.156 УК РФ).

Установлено, что малолетний мальчик проживал с матерью на улице Видова в городе Новороссийске. По данным следствия, с июля 2015 по 15 апреля 2020 обвиняемая систематически наносила ребенку удары кулаками по различным частям тела кусала его из-за непослушания, а также в связи с тем, что он неправильно записывал в пропись и вымещала на сыне, свое плохое настроение. Между тем, 15 апреля 2020 года в правоохранительные органы города Новороссийска поступило сообщение о затоплении одной из квартир в доме женщины. По прибытии правоохранителями в квартире, частично затопленной водой, был обнаружен малолетний мальчик с телесными повреждениями, а обвиняемая в жилище отсутствовала, в связи с чем, ребенок длительное время находился один в закрытом помещении. Кроме того, женщина жестоко и грубо обращалась со своим сыном, заведомо зная, что тот в силу своего малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, и не предоставляла ребенку полноценного воспитания и родительского внимания.

На период следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая продолжает действовать в настоящее время. Малолетний сын фигурантки в настоящее время находится в Новороссийском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю