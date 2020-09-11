Полицейские Новороссийска предупреждают

/Криминал/

Никому, даже сотруднику банка, не сообщайте коды, которые приходят в смс, пин-код от вашей карты, и CVV-код (цифры, расположенные на обороте карты)

Жительницу Восточного района мошенники убедили поверить, что ее карта заблокирована.

Накануне в дежурную часть отдела полиции Восточного района обратилась местная жительница, 1956 года рождения.

Женщина пояснила, что на ее сотовый телефон поступил звонок от неустановленного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что для разблокировки карты необходимо провести ряд операций.

Звонивший убедил женщину предоставить все данные карты, после чего у потерпевшей было списано около 150 000 рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что ни под каким предлогом нельзя озвучивать коды, которые приходят в смс, пин-код от вашей карты, и CVV-код (цифры, расположенные на обороте карты).

Самый надежный способ обезопасить себя и финансы – при поступлении звонка от неизвестных, представляющихся сотрудниками банка\службы безопасности банка - прервать разговор и перезвонить в финансовое учреждение по номеру телефона, указанному на обороте вашей банковской карты!

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/