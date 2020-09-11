В Кропоткине женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР в отношении 34-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в убийстве 43-летнего супруга(ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что супруги проживали в съемной квартире на улице Красной. По данным следствия, днем 10 августа 2020 года родственники находились дома, где между ними произошла ссора из-за ревности мужчины. Со слов обвиняемой, в ходе конфликта супруг стал оскорблять ее. В ответ на это фигурантка нанесла оппоненту удар ножом в область сердца, убив его. О гибели мужчины женщина сообщила знакомым и поспросила вызвать на место бригаду скорой медицинской помощи. Между тем, о своей причастности к гибели супруга обвиняемая умолчала. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего и вызвали на место правоохранителей.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/