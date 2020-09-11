В Сочи руководитель организации признан виновным в невыплате заработной платы

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Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ООО «Управляющая компания «Сезоны».

Он признан виновным в невыплате заработной платы в полном объеме свыше двух месяцев и иных установленных законом выплат 167 сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с января по июль 2019 года генеральный директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в гостиничной сфере, не выплачивал в полном объеме заработную плату и иные установленные законом выплаты, в том числе, пособия по уходу за ребенком 167 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 31,5 млн. рублей. При этом у мужчины имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия.

В ходе следствия, с целью возмещения вреда, причиненного преступлением и погашения установленной задолженности, на расчетные счета директора, а также юридического лица были наложены аресты.

Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. Дополнительно мужчине также назначено наказание в виде запрета выполнять управленческие функции в коммерческой или иной организации сроком на 1 год. Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/