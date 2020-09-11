Полицейские Новороссийска задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

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У 26-летнего местного жителя правоохранители изъяли более 170 граммов марихуаны.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Новороссийску оперативным путём получили информацию о возможной причастности местного жителя к незаконному хранению запрещённых веществ. При проверке сведения подтвердились.

Полицейские задержали 26-летнего мужчину в лесном массиве на окраине города при попытке скрыться на автомобиле.

В результате осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли два полимерных пакета с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим веществом - марихуаной, общей массой более 170 граммов.

В настоящее время следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/