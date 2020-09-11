Более 1 кг сибутрамина обнаружили краснодарские таможенники в посылке с препаратами для похудения

/Криминал/

Около 1,2 кг сильнодействующего вещества сибутрамин обнаружили в содержимом международного почтового отправления из Казахстана сотрудники Краснодарской таможни.

Посылку с более чем 7 кг различных биологически активных добавок и препаратов для похудения таможенники выявили в результате оперативно- разыскных мероприятий. Экспертиза показала, что препараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин. Данная продукция запрещена к свободной продаже на территории России. Получатель посылки – жительница Кубани – планировала реализовать товар через социальные сети.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ Краснодарская таможня возбудила в отношении гражданки России уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Источник: http://yutu.customs.gov.ru/