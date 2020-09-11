Двое жителей Кубани приговорены к крупному штрафу за незаконный вылов рыбы

/Криминал/

Вступил в законную силу приговор Ейского районного суда Краснодарского края в отношении двух граждан РФ за совершение преступления предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Указанные граждане совершили незаконную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним с причинением крупного ущерба. В частности, правонарушители установили в акватории бухты Камышеватской Азовского моря в районе станицы Камышеватской Ейского района Краснодарского края в запретный для ведения спортивного и любительского рыболовства для данного водоема период времени 4 жаберные сети.

В результате указанных противоправных действий ими был добыт пиленгас, тем самым причинен крупный ущерб Российской Федерации на сумму около 245 тыс. рублей.

Гражданам назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей каждому, причинённый водным биологическим ресурсам ущерб взыскан с них в солидарном порядке.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с региональными Правилами рыболовства для спортивного и любительского рыболовства запрещено использование сетей всех типов.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm