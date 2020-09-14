В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в разбое и краже

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21-летний местный житель на одной из улиц города напал на потерпевшего и похитил принадлежащие ему денежные средства.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о нападении обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что в ночное время на улице на него напал неизвестный мужчина и потребовал выдать все имеющиеся денежные средства. В результате конфликта злоумышленник нанёс потерпевшему несколько ударов, похитил денежные средства в сумме 1000 рублей, после чего скрылся.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камеры видеонаблюдения, расположенной в районе совершения противоправного деяния, составили ориентировку на розыск злоумышленника и направили всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 21-летнего местного жителя стражи правопорядка задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

При дальнейшей проверке установлена также причастность задержанного к краже имущества из супермаркета. Злоумышленник похитил из магазина три флакона дорогостоящей парфюмерной воды.

В настоящее время следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой» и «Кража». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. На период предварительного следствия молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску