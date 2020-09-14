В Сочи перед судом предстанут родители двухмесячной девочки, обвиняемые в жестоком обращении с ребенком

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Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего отца и 27-летней матери, обвиняемых в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).

Мужчине также предъявлено обвинение в незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере (ч.1 ст.228 УК РФ).

Напомним, 15 августа 2020 года в средствах массовой информации появилась видеозапись, на которой изображено, как мужчина жестоко обращается с малолетним ребёнком.

По данным следствия, в период с 30 июня по 15 августа 2020 года 35-летний отец и 27-летняя мать ребёнка временно проживали в городе Сочи, а также на территории Ажекского экопарка. При этом, родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Более того, обвиняемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания. Кроме того, мужчина приобрел и хранил при себе наркотическое вещество в значительном размере, которое употреблял совместно с обвиняемой.

Во взаимодействии с органами опеки и попечительства и надзорного ведомства были изучены условия жизни и воспитания малолетней, ребенок был изъят из семьи, а обвиняемые были ограничены в родительских правах, решается вопрос о полном лишении их родительских прав. Сейчас девочка находится на попечении родственников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю