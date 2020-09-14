В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме, в результате которого полностью выгорел весь верхний этаж

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Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, около 2 часов ночи 13 сентября 2020 года в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже многоквартирного жилого дома на улице Российской произошел пожар, в результате которого сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Площадь возгорания составила около 4400 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Кроме того, предварительной причиной распространения пожара по всей площади седьмого этажа послужило отсутствие брандмауэра (противопожарных преград), вместе с тем квартиры верхнего этажа здания конструктивно выполнены без потолочного перекрытия, разделяющего объем помещений и подкровельное пространство.

По версии следствия, в период с 2010 по 2012 год застройку многоквартирного жилого дома осуществил 38-летний мужчина, который после получения права собственности, реализовал квартиры физическим лицам. Допущенные на стадии строительства существенные нарушения и недостатки, способствовали и привели к распространению пожара и полному уничтожению жилых помещений, причинению имущественного ущерба, а также наступлению иных тяжких последствий для жильцов дома.

На место происшествия для координации работы выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по краю Андрей Маслов. В настоящее время продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники МЧС. Кроме того, Андрей Константинович встретился с пострадавшими гражданами, разъяснил, что органы Следственного комитета России принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления их прав. Руководством следственного управления налажено взаимодействие с органами власти по вопросу оказания помощи пострадавшим и сокращении сроков строительно-монтажных работ в жилом доме. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины и очага возгорания, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц, в полномочия которых входил контроль и надзор за организацией строительства многоквартирного дома и ввода данного объекта в эксплуатацию. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю