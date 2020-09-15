В Краснодаре бывшие сотрудники полиции предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного полиции УМВД России по городу Краснодару, трех участковых уполномоченных полиции того же отдела и троих местных жителей, которые ранее работали в органах внутренних дел.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением специальных средств, а также пособничестве в совершении должностными лицами незаконных действий (п.«б» ч.3 ст.286, ч.5 ст.33, п.«б» ч.3 ст.286 УК РФ), мошенничестве совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в значительном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в августе 2019 года сотрудники полиции с целью извлечения финансовой выгоды и улучшения показателей в работе организовали преступную группу, в которую вовлекли троих своих знакомых, которые ранее работали в полиции. Полицейские в период с 27 по 31 августа 2019 года при содействии знакомых около автомобильной парковки в проезде Аэропортовском города Краснодара, не имея законных оснований, проводили мероприятия по выявлению лиц, возможно причастных к незаконному обороту наркотических средств. Участковые незаконно задерживали граждан, применяли к ним специальные средства и, подавив их волю к сопротивлению, проверяли содержимое их одежды и транспортных средств. При этом не оформляли соответствующие документы и не привлекали представителей общественности. Однако, не обнаружив у граждан запрещенные к обороту вещества, применяли к гражданам специальные средства и требовали деньги. В случае отказа обещали привлечь мужчин к уголовной ответственности за преступления, которые они не совершали. В результате полицейские с пособниками получили от граждан более 200 тысяч рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.

Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, составил 29 томов. Наложен арест на расчетные счета, объекты движимого и недвижимого имущества фигурантов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/