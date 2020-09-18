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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с Сочинской таможней выявлен факт покушения на контрабанду табачных изделий.

Так, при осуществлении пограничного контроля на автомобильной составляющей пункта пропуска через государственную границу Адлер, в принадлежащем гражданину Республики Абхазия легковом автомобиле обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 1420 пачек. Сигареты были сокрыты от пограничного и таможенного контроля.

По данному факту проводятся процессуальные действия.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС лицо, достигшее 18- летнего возраста, может ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 грамм табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 грамм.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm