В Кущевском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве

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При проверке информации, поступившей оперативным путем, сотрудники ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Кущевскому району выявили факт мошенничества при получении выплат.

Установлено, что местная жительница для получения пенсии, иных социальных выплат и льгот предоставила в местные государственные учреждения, занимающиеся обязательным пенсионным и социальным обеспечением, подложные документы о наличии у нее инвалидности первой группы. Таким образом, женщина около пяти с половиной лет незаконно получала пенсионные и социальные выплаты. Общая сумма причиненного ущерба составила более 615 000 рублей.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кущевскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев. На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa