В Новороссийске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела

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В результате противоправной деятельности двоих обвиняемых в возрасте 25 лет шестерым потерпевшим причинен ущерб на сумму около 80 000 рублей.

На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску в отношении двоих жителей Абинского района в возрасте 25 лет по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158, 161, 162 и 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», «Грабеж», «Разбой» и «Уклонение от административного надзора или неоднократное не соблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

По данным следствия, 25-летний обвиняемый, находясь под административным надзором, установленным решением суда, не соблюдал ограничения и установленные при надзоре обязанности, самовольно покидал место жительства. Находясь в Абинском районе, мужчина и его 25-летний односельчанин напали на жителя поселка Ахтырский, после чего похитили принадлежащий потерпевшему мобильный телефон. Прибыв в Новороссийск, обвиняемые совершили нападение на продавца продуктового магазина и похитили из кассы денежные средства в сумме около 8000 тысяч рублей.

Кроме того, следствием установлена причастность одного из злоумышленников к совершению четырех грабежей, кражи и разбойного нападения на территории Абинского района и города Крымска. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 80 000 рублей. Часть похищенного имущества мужчина продал, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску