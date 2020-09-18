Имитация правосудия: судья, в апреле сбивший краснодарца, до сих пор не привлечён к ответственности

/Криминал/

29-летний Данил Юханов, направляясь в аптеку за лекарствами на велосипеде, оказался под колёсами Toyota Land Cruser судьи краевого суда Юрия Захарчевского – и спустя 5 месяцев, проведённых в больницах, скончался.

У него остались маленький сын и беременная жена – жизнь целой семьи навсегда трагически изменилась.

В жизни судьи Захарчевского за эти полгода не изменилось ничего: он продолжает каждый день ездить на своей машине на работу, где не только вершит судьбы других людей, но и имеет возможность влиять на свою собственную – чтобы доследственная проверка никогда не превратилась в полноценное уголовное дело.

Представитель семьи Юхановых, управляющий партнёр адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов считает, что действия следственных органов в ситуации с Захарчевским больше напоминают имитацию расследования:

– «Судейская мантия в России – это своего рода мантия-невидимка. Как иначе объяснить, что преступление есть, пострадавший есть, а дела нет, я просто не знаю. Обратился за ответами в Октябрьский районный суд – направил жалобу на действия следователей, которые умудрились уже четырежды отказать в возбуждении уголовного дела против господина Захарчевского.

Мотивировали это законодательной невозможностью привлечения судьи к уголовной ответственности без специального разрешения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. А знаете, сколько раз следствие обращалось в судейскую коллегию за этим разрешением? Ни разу.

Чрезвычайно удобно – ведь если не пытаться получить согласие, то его и не получишь. И можно продолжать и дальше имитировать бурную следственную деятельность, пока не уляжется информационный «шум» – хотя по закону на доследственную проверку и принятие решения о возбуждении дела отводится до 10 суток. Напоминаю, что ДТП с участием судьи Захарчевского произошло более 5 месяц назад – и это установленный факт, которого и сам Захарчевский не отрицает».

Семья Данилы Юханова надеется на объективное расследование обстоятельств ДТП, в результате которого погиб их сын, муж и отец – а адвокат Алексей Иванов намерен добиться для них правосудия, зрячего к правонарушениям судейских чинов. Но всем очевидно, что сделать это без пристального внимания СМИ и широкой общественности будет сложно.

Источник: пресс-служба Адвокатского бюро «Правовой статус»