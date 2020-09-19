Раскрыты детали аферы на 4 млрд: пострадали Запашный, Тедеско, Хайнс

/Криминал/

В 4,5 млрд руб. оценивается ущерб, который нанесли своей деятельностью мошенники, обманывавшие людей из мира спорта и шоу-бизнеса.

На днях жуликов, жертвами которых стали дрессировщик Эдгард Запашный, американский баскетболист Кайл Хайнс, главный тренер "Спартака" Тедеско и многие другие известные персоны, задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве.

Как стало известно «МК», организатор группы — 26-летний житель Владикавказа, привлек к преступлению двух знакомых (один земляк-ровесник, а другой - монтажник из Санкт-Петербурга).

Суть мошенничества сводилась к следующему: жулики узнавали сотовые телефоны медийных личностей. По публикациям в интернете очерчивали круг знакомств. Далее покупали телефонный номер и создавали профиль-двойник, устанавливая на аватарке фото человека из близкого окружения потенциальной жертвы. Затем начинали переписку с просьбой материальной помощи. Вот что рассказывает народный артист РФ Эдгард Запашный.

- Весной получил сообщение якобы от бойца Алексея Олейника. Конечно, поинтересовался - почему он пишет с незнакомого номера. На что собеседник пояснил, что оформил второй номер. Он просил 50 тысяч якобы для сестры, обещал отдать на днях через друзей долларами. Без задней мысли перевел деньги, а потом понял — это обман. Настоящий Олейник это подтвердил.

Подобная ситуация повторилась и в кругу спортсменов, в частности — у форварда ЦСКА и сборной России Семена Антонова и баскетболиста Кайла Хайнса. В общий чат кинул сообщение якобы физиотерапевт клуба Бат - по крайней мере, на аватарке была изображена его фотография. Врач попросил в долг небольшую сумму. В чате возникла переписка — многие участники, в том числе Антонов, заподозрили аферу. Антонов долго вел личную переписку с «Батом».

А Кайл Хайнс, профессиональный американский баскетболист, играющий на позициях тяжелого форварда и центрового, не стал вчитываться в длинные беседы чата и осуществил перевод. Семенов написал заявление о мошеннических действиях. Хайнс проходит по делу в качестве потерпевшего. Как и главный тренер «Спартака» Доминико Тедеско. По той же схеме Тедеско получил сообщение от якобы сотрудника клуба с просьбой перевести деньги на срочное лечение родственника. Тренер поверил и скинул 250 тыс. руб.

Задерживали участников во Владикавказе и Санкт-Петербурге.

- Писал футболистам в "Вотсапе". Просил одолжить деньги и не отдавал. Перечисляли деньги на карточку, - так объяснялся организатор группы перед сыщиками.

- Я уже понял: эти люди занимались мошенничеством и вовлекли меня в это дело. Попросили карту моей девушки, - оправдывался другой жулик.

Девушка, уроженка Санкт-Петербурга, играла роль промежуточного звена. Она призналась в шести переводах — на карту приходили деньги, которые она перечисляла на другие счета. Тысячи 2-3 с каждого перевода она по договоренности оставляла себе. Молодая особа проходит по делу в качестве свидетеля, а трое мужчин арестованы 16 сентября Хорошевским судом.

- К счастью, этих козлов задержали, - прокомментировал директор цирка Эдгард Запашный. - Общался с высокопоставленным полицейским и узнал, что я еще не сильно пострадал — в числе жертв два крутых певца, перечисливших по 300 тыс. руб. Также в инстаграме написала женщина из Владикавказа, узнавшая этих людей. Говорит, что они смошенничали на 9 млн руб. Передал информацию в СК. Если вернут 50 тыс руб, то отдам их на благотворительность.

Фигуранты могут быть причастны к совершению более 30 махинаций. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе обысков в арендованных квартирах и частных домовладениях изъяты банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Источник: https://www.mk.ru/