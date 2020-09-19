Пять лет колонии поселения дали женщине-водителю за гибель троих медиков в пьяной аварии со скорой

/Криминал/

18 сентября, в суде огласили приговор женщине-водителю BMW X5. Больше года потребовалось обвинению, чтобы определить виновника в страшной аварии с участием автомобиля скорой помощи на дороге «Крымск-Джигинка».

В тот день, 21 апреля 2019 года, медики ехали на вызов, когда внезапно лоб-в-лоб в них прилетел элитный паркетник.

Жительница Томска, сидевшая за рулем в тот день, была пьяна, а ее BMW неисправен. При этом все время, что длилось следствие, она утверждала, что справиться с управлением ей помешала не доза алкоголя в крови или поломка. А то, что за руль во время маневра перед скорой, ее дернул пассажир, находившийся в этот момент в ее салоне.

К слову, с места аварии в морг увезли два трупа и того самого пассажира, и водителя скорой. По дороге в больницу умерла и фельдшер. Спасти после аварии удалось лишь врача из скорой.

- Во время следствия, водитель иномарки отрицала свою вину, утверждая, что пассажир, управляемого ею автомобиля, вцепился в руль, что и могло стать причиной ДТП. Однако в судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном, отказавшись от дачи дальнейших показаний, - гласит итоговый документ из суда.

За пьяное ДТП и смерть людей женщине дали пять с половиной лет колонии поселения. Три года она не сможет управлять автомобилем. Потерпевшим женщина выплатить 1,6 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник: https://www.kuban.kp.ru/