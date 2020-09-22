В рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП избрана мера пресечения в отношении полицейского

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Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 24-летнего полицейского ППС УМВД РФ по городу Краснодару, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряженном с оставлением места ДТП (п."б" ч.4 ст.264 УК РФ).

По данным следствия, вечером 19 сентября 2020 года подозреваемый двигался на автомобиле «Киа Рио» по улице Красной в станице Старокорсунской. Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу девушке-несовершеннолетнему пешеходу, переходящей проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. В результате полицейский допустил наезд на подростка. На место были вызваны медики, но несмотря на оказанную помощь, потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи. После ДТП фигурант с места происшествия скрылся и пытался уничтожить следы совершенного преступления, но благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям местонахождение полицейского было установлено и он был задержан следователем территориального следственного отдела СКР.

Сегодня, судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/