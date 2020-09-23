В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, мошенничестве и краже

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В результате противоправной деятельности 32-летнего приезжего из Иркутской области двоим потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 35000 рублей.

В производстве следственного отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего приезжего из Иркутской области по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228, частью 2 статьи 159.3 и частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» и «Кража».

По данным следствия, обвиняемый посредством сети Интернет приобрёл около полуграмма метилэфедрона для личного употребления. Кроме этого, злоумышленник нашёл на улице банковскую карту потерпевшего, после чего бесконтактным способом расплачивался ею за покупки в местных магазинах. Также установлена причастность обвиняемого к хищению устройства для считывания кодов в одном из городских супермаркетов. Общая сумма ущерба потерпевшим составила свыше 35000 рублей.

На основании собранных следствием доказательств противоправной деятельности мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деликтов. На период предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции инкриминируемых фигуранту статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/news