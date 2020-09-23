В Сочи сотруднику администрации Лазаревского внутригородского района предъявлено обвинение

/Криминал/

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи краевого СКР по материалам, предоставленным УФСБ России по краю возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела развития потребительского рынка и услуг администрации внутригородского района города Сочи.

Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Установлено, что с 2013 года мужчина состоял в должности ведущего специалиста отдела развития потребительского рынка и услуг администрации Лазаревского внутригородского округа города Сочи. Индивидуальному предпринимателю с января 2016 года было предоставлено право на размещение нестационарного торгового объекта на муниципальном земельном участке, срок размещения которого истекал в конце июля 2020 года. В мае этого года предпринимателю было разъяснено о необходимости предоставления в районную администрацию необходимых документов, для последующего продления срока аренды. В июне 2020 года сотрудник администрации с целью личного обогащения решил получить у индивидуального предпринимателя денежные средства, в связи с этим сообщил женщине, что у нее, якобы, возникнут проблемы при рассмотрении документов, поскольку торговый объект имеет признаки стационарности. Однако, он может оказать ей содействие в продлении срока договора аренды без проведения торгов, при условии передачи ему денежных средств в размере 200 тысяч рублей. О данном требовании индивидуальный предприниматель сообщила в правоохранительные органы. 30 июля 2020 года фигурант встретился с заявителем и получил от последней часть требуемой суммы в размере 150 тысяч рублей. В тот же день дальнейшие его действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время в отношении бывшего сотрудника администрации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/