В Гулькевичском районе в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело

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Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 31-летнего гражданина одной из республик возбуждено уголовное дело.

Он обвиняется в убийстве 30-летней местной жительницы и ее годовалого сына (пп.«а,в» ч.2 ст.105УК РФ).

Установлено, женщина с малолетним сыном и сестрой проживала в одном из домов на улице Советской в хуторе Чаплыгин. Со слов обвиняемого, он хотел сожительствовать с сестрой погибшей, в чем ему мешала женщина. Из-за этого между фигурантом и 30-летней местной жительницей происходили конфликты. По версии следствия, днем 15 сентября 2020 года в ходе очередной ссоры, мужчина нанес оппонентке не менее 14 ударов ножом по различным частям тела, а также не менее 10 ударов ее малолетнему сыну, убив их. Затем злоумышленник спрятал тело мальчика в сарае и с места происшествия скрылся. Тело погибших в этот же день обнаружила сестра женщины, о чем сообщила в правоохранительные органы.

Благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела СКР по краю следственным действиям при участии сотрудников полиции, местонахождение фигуранта было установлено и он был задержан сотрудником СКР по краю.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С учетом обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемого в рамках расследования уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю