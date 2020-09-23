В Белореченске двое местных жителей подозреваются в причинении телесных повреждений приезжему, повлекших его смерть

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Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 22 и 28-летнего местных жителей. Они подозреваются в причинении телесных повреждений 42-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, 19 сентября 2020 года мужчина приехал из города Сочи вместе со своей знакомой в гости к ее родственникам в хутор Грушевый. Согласно полученным данным, между гостем и 22-летним братом девушки произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры родственник девушки, а также его 28-летний знакомый нанесли оппоненту удары руками и ногами в область головы и туловища. В последующем, злоумышленники переместили тело мужчины на его же автомобиле к карьерам, расположенным недалеко от хутора. Смерть мужчины наступила в результате причиненных ему повреждений.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю была установлена причастность подозреваемых к совершению преступления и они были задержаны следователем.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, а также иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе следствия также будет дана юридическая оценка действиям фигурантов в части угона автомобиля потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю