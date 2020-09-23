Службой собственной безопасности России пресечена доставка крупной партии наркотических средств в исправительную колонию

/Криминал/

Мероприятия по изобличению бывшего сотрудника исправительной колонии, намеревавшегося организовать доставку осужденным крупной партии наркотиков, проведены отделом собственной безопасности УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками ИК-9 во взаимодействии с коллегами из полиции и Федеральной службы безопасности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во дворе частного домовладения, принадлежащего младшему инспектору отдела охраны ИК-9 (г. Хадыженск), были обнаружены три объемных полимерных пакета с веществом серо-зеленого цвета по всем признакам схожего с наркотическим средством «марихуана». Проведенное экспертно-криминалистическое исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой около трех килограмм.

Также достоверно установлено, что прапорщик внутренней службы в дальнейшем планировал доставить наркотическое средство на режимную территорию и передать за вознаграждение осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении.

В отношении теперь уже бывшего сотрудника ИК-9 возбуждено уголовное дело. Проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю