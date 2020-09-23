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Службой собственной безопасности России пресечена доставка крупной партии наркотических средств в исправительную колонию

Мероприятия по изобличению  бывшего сотрудника исправительной колонии, намеревавшегося организовать доставку осужденным крупной партии наркотиков,  проведены  отделом собственной безопасности УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками ИК-9 во взаимодействии с коллегами из полиции и Федеральной службы безопасности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во дворе частного домовладения, принадлежащего  младшему  инспектору отдела охраны ИК-9 (г. Хадыженск),  были обнаружены три объемных полимерных пакета с веществом серо-зеленого цвета по всем признакам схожего с наркотическим средством «марихуана». Проведенное экспертно-криминалистическое исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой около  трех   килограмм.

Также достоверно установлено, что прапорщик внутренней службы в дальнейшем планировал доставить  наркотическое средство на режимную территорию и передать за вознаграждение осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении.

В отношении теперь уже бывшего сотрудника ИК-9 возбуждено уголовное дело. Проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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