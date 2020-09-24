В Новороссийске местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя.

Он обвиняется в причинении телесных повреждений 40-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, вечером 19 сентября 2020 года фигурант приехал к одному из домов на улицу Садовую в станице Раевской, где в гостях находился его 40-летний знакомый. В ходе общения обвиняемый стал предъявлять мужчине претензии по поводу конфликта, который произошел у него накануне со знакомым фигуранта. Во время ссоры злоумышленник нанес оппоненту не менее двух ударов в область грудной клетки, после чего ушел. Тело мужчины без признаков жизни 21 сентября 2020 года обнаружили хозяева дома, о чем сообщили в правоохранительные органы. По предварительным данным, смерть потерпевшего наступила в результате причиненных ему повреждений.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/