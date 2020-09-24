За перевозку наркотиков в отношении туриста возбуждено уголовное дело

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На железнодорожном вокзале Анапы сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнего мужчину, прибывшего из Санкт-Петербурга.

В ходе личного досмотра в правом боковом кармане спортивных брюк, надетых на нем, обнаружены и изъяты два полимерных пакетика с порошкообразными веществами белого цвета.

Экспертиза показала, что обнаруженное является наркотическим средством, содержащим мефедрон и производное N-метилэфедрона, общей массой 1,68 грамм, что согласно заключению является крупным размером.

В ходе предварительного расследования установлено, что наркотическое средство приобретено без цели последующего сбыта.

В настоящее время Анапским линейным отделом МВД России на транспорте в отношении петербужца возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.228.1 УК РФ.

Источник: https://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/