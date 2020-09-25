В пункте пропуска Адлер обнаружена укрытая от государственного контроля табачная продукция

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В ходе реализации сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю контрольных функций в пункте пропуске Адлер, на автомобильной составляющей выявлен гражданин Республики Абхазия, входе осмотра легкового транспортного средства которого были выявлены признаки оборудования укрытия под обшивкой потолочной части автомобиля.

В результате проведенных мероприятий обнаружена укрытая от государственного контроля табачная продукция общим количеством 730 пачек. Других грузов и товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, не обнаружено.

Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками Сочинской таможни для принятия процессуального решения.

Предметом пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации является признание законности пересечения государственной границы лицами, въезжающими в Российскую Федерацию, либо разрешение на пересечение государственной границы лицами, выезжающими из Российской Федерации, а также осуществление действий по обнаружению и задержанию нарушителей правил пересечения государственной границы, выявлению источников ионизирующего излучения в пунктах пропуска через государственную границу с государствами - членами Таможенного союза, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - по обнаружению и задержанию грузов, товаров и животных, запрещенных законодательством Российской Федерации к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm