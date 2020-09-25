Внимание,мошенники!

/Криминал/

В полицию Новороссийска обратились потерпевшие от мошеннических действий.

60 – летняя жительница Восточного района продавала сапоги на сайте бесплатных объявлений.

Женщине позвонил якобы покупатель, сказал что хочет приобрести сапоги, а для того, чтобы прошла оплата, ей надо перейти по ссылке, которую мошенники переслали через Whats App.

Пройдя по ссылке, потерпевшая попала на страницу сайта двойника. Не заметив подмены, чтобы получить оплату за сапоги, женщина заполнила электронную форму и указала реквизиты банковской карты. Далее она ввела КОД – подтверждение, полученный через СМС, после чего ей пришла повторная СМС о том, что оплата отклонена.

Следующим шагом заявительница продела ту же операцию с другой банковской картой.

В итоге с обеих карт потерпевшей были списаны денежные средства в сумме около 50 тысяч рублей.

100 тысяч рублей лишился 52 – летний житель Центрального района.

Мужчина также продавал мебель через сайт бесплатных объявлений.

Мнимый покупатель сообщил, что готов перевести предоплату и попросил назвать реквизиты банковской карты и трехзначный код на ее обороте. После того, как потерпевший продиктовал персональные данные, с его счета списались денежные средства 100 тысяч рублей.

Уважаемые граждане!

Внимательно изучите следующие рекомендации:

Будьте бдительны при продаже товаров через сайты. Внимательно читайте название интернет-магазина\сайта, он может оказаться сайтом- двойником.

Никому не зачитывайте CVC-код и пин-код вашей карты. Чтобы перевести средства на счет достаточно знать номер карты!

НЕ переходите по ссылкам в смс-сообщении!

Если Вам звонят и представляются СОТРУДНИКАМИ БАНКА и сообщают о «подозрительных» операциях с Вашей банковской картой, НЕ ВСТУПАЙТЕ В ДИАЛОГ, сразу же завершите разговор и позвоните в банк по номеру, УКАЗАННОМУ НА ОБОРОТЕ ВАШЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ.

НИКОГДА НЕ СООБЩАЙТЕ цифры на обороте карты НЕ НАЗЫВАЙТЕ пароли поступающих смс-сообщений

Наиболее часто звонки поступают с номеров

8-800*****

8-495*****

8-499*****

Будьте бдительны, преступники действуют очень убедительно!

При поступлении звонка со словами абонента: «Вам звонят из службы безопасности банка\из банка и т.п.» - СРАЗУ ЖЕ ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР!

Уважаемые новороссийцы и гости города, следуйте этим рекомендациям, поделитесь данной информацией с родственниками и знакомыми, будьте бдительны!

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/