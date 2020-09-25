В отношении сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края возбуждено уголовное дело

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным УФСБ России по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела федерального государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в первой половине 2020 года чиновник с целью личного обогащения решил получить денежные средства директора Новороссийского лесничества. В июне этого года фигурант в ходе личной встречи сообщил директору лесничества, что в силу занимаемого им служебного положения сможет оказать содействие в предоставлении ему льгот и преимуществ по службе взамен потребовал передать ему взятку в размере 500 тысяч рублей. О данном требовании мужчина сообщил в органы Следственного комитета. 14 августа 2020 года фигурант встретился с заявителем и прошел с ним к своему автомобилю. Двигаясь на транспортном средстве по улицам города Краснодара, фигурант получил от последнего требуемую сумму, после чего он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе задержания чиновник пытался избавиться от полученной взятки.

В настоящее время начальник отдела задержан. Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных иных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/