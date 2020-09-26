Громкое дело красноярских сектантов: следствие установило сходство с Христом

/Криминал/

"Пресекли деятельность незаконного религиозного объединения "Церковь Последнего Завета", действовавшего с 1991 года..."

Заявление официального представителя Следственного комитета России, как и свойственно этому жанру, оставляет больше вопросов, чем ответов. Более всего удивляет продолжительность злодеяния - 29 лет. Две самые большие тайны следствия - почему оно не начиналось так долго и почему началось именно сейчас?

"Ватикан" сектантов - поселение "Город солнца", расположенное в Курагинском районе Красноярского края, посреди тайги. Именно там 22 сентября в ходе спецоперации были задержаны лидеры секты. "Установлено, что в период с 1991 по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией "Церковь Последнего Завета", - говорится в пресс-релизе Следственного комитета. - При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим "Христом" под именем Виссарион".

По версии следствия, пастве от сих пастырей был один убыток: "В целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью".

Тем не менее все эти годы "Церковь Последнего Завета" совершенно не встречала каких-либо препон со стороны властей. Формулировка "незаконное религиозное объединение", мягко говоря, не совсем корректна: ничего противозаконного в деятельности этой организации до сих пор не обнаруживалось. Она не входит в список запрещенных. Больше того - она официально зарегистрирована!

Лишь сейчас, уже после ареста Виссариона с его "апостолами", прокуратура сподобилась направить в Красноярский краевой суд исковое заявление "о ликвидации МРО "Церковь Последнего Завета" и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц".

Богослов, протодиакон РПЦ Андрей Кураев, которого, несмотря его сложные отношения с патриархией, трудно заподозрить в симпатиях к сектантам, объясняет внезапно пробудившийся интерес правоохранителей к "Церкви Последнего Завета" карьерным зудом. "Такое ощущение, что кто-то опять звездочки и ордена себе зарабатывает", - поделился отец Андрей своими мыслями с Национальной службой новостей.

По словам Кураева, в "психологическом насилии" при желании можно обвинить и школу, и армию, и православную церковь: "У нас православный телеканал "Спас" круглосуточно сообщает бегущей строкой, что большую часть года супруги не имеют права общаться в постели друг с другом. Что, следственные органы этим тоже займутся?"

Некоторые склонны видеть в происходящем политическую подоплеку: мол, силовики "копают" под региональные власти, поддерживавшие достаточно тесные отношения с руководством "Церкви Последнего Завета". В дружбе с сектантами, в частности, замечен Дмитрий Маслодудовов, бывший министр лесного хозяйства Красноярского края. Причем экс-чиновник - бывают такие совпадения! - был задержан всего неделю назад. По подозрению в получении взятки.

Обе версии строятся на том, что наши доблестные правоохранительные органы могут руководствоваться чем-то помимо закона. Не опровергая в принципе это смелое допущение, предположим, что если ими и двигало что-то выходящее из сферы права, то не изменчивая политическая конъюнктура и не суетное стремление к наградам и почестям, а соображения куда более высокого порядка.

Что если все эти 29 лет они видели в Сергее Торопе того, за кого он себя выдает? Или, во всяком случае, не исключали этой возможности? И не спешите крутить пальцем у виска - на такое объяснение наталкивают сами материалы дела.

"С целью реализации указанного преступного умысла Тороп С.А. разработал план, в соответствии с которым решил... используя внешний образ "Иисуса Христа" как "Спасителя" и "Сына Божьего", а также внешнюю схожесть с ним, назвавшись именем "Виссарион", вовлекать в свое учение граждан, - говорится в постановлении следователя. - После чего оказывать на них суггестивное воздействие (внушающее воздействие, обходящее сознательный контроль, идущее в обход разума через прямые либо косвенные внушения), вынуждая следовать его заветам".

Невероятно, но факт: в Следственном комитете, судя по всему, знают, как выглядел реальный Христос. И уж, конечно, знают, чем закончилось похожее происшествие двухтысячелетней давности: за афериста и экстремиста приняли настоящего мессию. А ведь тогда проверка была несравнимо более жесткой, чем нынешняя: "Первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него" (Евангелие от Матфея).

Собственно, исторические параллели - вкупе с тем фактом, что у руля силовых и прочих властных структур у нас стоят далеко не безбожники, - и дают ключ к разгадке.

Последовательность событий, как представляется, была следующей. Получив информацию о начале реализации Торопом С.А. его преступного умысла - а получена она была, нет никаких сомнений, практически сразу, в начале 1990-х, уже тогда слава Виссариона и его "города Солнца" гремела на всю страну, - государевы люди крепко задумались. И решили не рубить с плеча. А ну как и впрямь Он?

Новый Завет ясно говорит, что Второе Пришествие неизбежно и может случиться в любой момент: "Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий". Правда, там же содержится предупреждение о лжепророках: "Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "я Христос", и многих прельстят". Вот и думай, как быть.

Сложность задачи, похоже, и обусловила длительность доследственной проверки. Следственным органам частенько достается сегодня за волокиту, но в данном случае медлительность вполне извинительна. Поспешишь - Небеса насмешишь. Или, хуже того, огорчишь до невозможности. И выговором тут не отделаешься. Тут, если напортачишь, сразу "вышка" - геенна огненная.

К счастью, кое-какие зацепки Писание следователям все-таки оставило: "Когда приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы..." Не иначе, в СКР посчитали, что 30 без малого лет - достаточный срок для проявления этих признаков. И, обнаружив подле Торопа С.А. не ангелов с народами, а Редькина В.В. и Ведерникова В.О., решили: "Пора брать!"

Версия, признаем, не бесспорная. Но все-таки более стройная и логичная, нежели официальная, никак не объясняющая ни безоблачное существование "Города солнца" на протяжении последних 29 лет, ни сгустившиеся вдруг тучи.

"Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана..."

Ну да, вы правы: цитата из "Мастера и Маргариты" здесь, разумеется, для красного словца. И Тороп С.А., он же Виссарион, - совсем не Иешуа Га-Ноцри, и прокуратура - не прокуратор, и таежная столица сектантской церкви - не Ершалаим. Но одно процитированное словцо вполне применимо и к нынешней, реальной ситуации. Слово "странная".

Источник: https://www.mk.ru/