Убийца 9-летней девочки в Нижегородской области очаровал ее мать письмами

/Криминал/

Кровавая трагедия, жертвой которой стала 9-летняя девочка, произошла в городе Бор Нижегородской области.

Сожитель-уголовник не простил своей бывшей возлюбленной разрыва и посчитался с ней, убив ребенка. Ранее судимый 34-летний мужчина сначала забил молотком свою 46-летнюю собутыльницу, а затем на улице задушил дочку своей бывшей сожительницы.

Все началось с того, что вечером 24 сентября в социальных сетях начали распространять информацию об исчезновении в Боре 9-летней девочки. Благодаря камерам видеонаблюдения выяснилось, что ребенка забрал мужчина. Около десяти вечера тело малышки нашли в кустах за кафе «Мирабель», а ближе к утру задержали предполагаемого убийцу. По его следу шли, используя данные с камер видеонаблюдения, и в итоге нашли в лесу возле города.

По словам силовиков, преступником оказался мужчина, который ранее жил с матерью ребенка. Он встретил девочку после школы, отвел ее в укромное место и задушил.

Предполагаемого убийцу зовут Павел Сурков. По предварительной версии, мотивом для убийства ребенка могла стать месть ее матери, с которой он недавно расстался. При этом девочка, возможно, оказалась не единственной его жертвой. Суркова также подозревают в убийстве 46-летней Снежаны Фоменко. Судя по всему, она была его очередной сожительницей. Вместе они распивали алкоголь, но затем возник конфликт, переросший в драку. По предварительной версии, Сурков схватил молоток и нанес им несколько ударов по голове собутыльницы. Оружие убийства изъято.

В прошлом Сурков был судим за разбой, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. В криминальном мире он известен под кличкой «Пафик». Кроме того, у него есть фейковый аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», где он представляется Василием Ботовым и обещает «знакомиться только со спонсорами».

Кстати, первоначально полиция задержала другого мужчину, тоже ранее судимого. Однако мать убитой девочки настаивала на том, что преступление совершил именно ее бывший сожитель. По ее словам, он неоднократно угрожал убийством членам ее семьи, так как был разъярен из-за расставания. Это подтверждает и бабушка убитой девочки. По ее словам, Сурков грозился убить ее, дочку и внучек, но женщина была уверена, что дальше слов дело не зайдет. Поэтому никто в полицию не обращался.

Мать убитой девочки давно знала Суркова, они познакомились по интернету, когда тот еще сидел в тюрьме. Но вместе они прожили всего пару месяцев.

Послек угроз бывшего сожителя 9-летнюю малышку не оставляли без присмотра. Она никогда не возвращалась из школы домой в одиночестве. Как правило, мама встречала ее на автобусной остановке. К несчастью, 24 сентября женщина была занята, поэтому ученице третьего класса нужно было вернуться домой самостоятельно.

Новость об убийстве девочки шокировала всю Нижегородскую область. Часть жителей требует отмены моратория на смертную казнь.

Между тем накануне Нижегородскую область потряс слух о "банде педофилов-расчленителей". В соцсетях и мессенджерах распространялось сообщение, в котором говорилось о "группе неизвестных, которые заманивали детей к себе в машину, а потом части их тел находили в различных районах Нижнего Новгорода".

История показалась местным жителям настолько правдоподобной, что региональному МВД пришлось выпустить официальное опровержение, в котором говорилось, что в 2020 году ничего подобного не было.

Местные СМИ решили разобраться в ситуации подробнее и пришли к выводу, что в последний раз расчлененку в области фиксировали в декабре 2019 года. Тогда 66-летний житель Балахны убил свою 96-летнюю тещу. Останки женщины нашли возле кладбища.

Источник: https://www.mk.ru/