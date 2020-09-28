В Абинском районе местный житель подозревается в причинении телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть

/Криминал/

Следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя.

Он подозревается в причинении телесных повреждений 46-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в одном из домов на улице Чичерина в станице Мингрельской. По версии следствия, 13 сентября 2020 года мужчина и женщина распивали спиртные напитки дома. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за того, что женщина приобрела не тот алкоголь, который хотел сожитель. В ходе конфликта обвиняемый нанес оппонентке несколько ударов руками и ногами в область живота, после чего лег спать. Проснувшись утром, мужчина обнаружил сожительницу без признаков жизни, в связи с чем попросил соседку вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Между тем, обвиняемый никому о своей причастности к смерти женщины, которая наступила в результате причиненных ей повреждений не сообщил.

Благодаря грамотно проведенным следователем следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным полицейскими была установлена причастность мужчины к совершению преступления и он был задержан следователем.

В настоящее в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначена судебно- медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/