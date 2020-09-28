Эксперт объяснил задержание сына экс-губернатора Иркутской области

/Криминал/

Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Задержанный – сын бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Ущерб Иркутской области от действий Левченко и его сообщника оценивается в более 185 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете.

Это задержание показывает, что сегодняшнее руководство России, правоохранительная система не мирится с коррупционной бизнес-системой чиновников, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

"Есть такая практика 90-х годов, когда выстраивалась коррупционная система и выстраивались отношения в регионах, когда фактически руководитель был и князь, и царь. Дети этих руководителей, как правило, были некой основной бизнеса. Мы это видели, расхлебываем до сих пор, правоохранительные органы этим занимаются, поэтому история с Левченко не оригинальна. Сегодняшнее руководство России, правоохранительная система уже не мирится с этой системой, потому что раньше это была некая плата за лояльность регионов к центру. Сейчас такой лояльности не нужно, и если бизнес-система чиновников выкорчевывается, она выкорчевывается полностью", – сказал Кирилл Кабанов.

От коррупционных схем не избавились ни в одной стране мира. Наша задача – максимально минимизировать эти схемы, считает председатель Национального антикоррупционного комитета.

"Такие наглые схемы, как были в 90-е годы, начале 2000-х годов, практически не остаются, у нас есть регионы, совершенно чистые от подобных историй, где степень доверия населения руководству сравнивается практически с "любовью". Таких регионов пока не очень много – Тула, Кострома, Башкирия поднимается в этом отношении, Татарстан. Пока идет зачистка в старых, традиционных регионах, постепенно будет нормальная практика правления", – сказал Кирилл Кабанов.

Удаленность от центра влияет на факты коррупции, уверен председатель Национального антикоррупционного комитета.

"Удаленность от центра в России всегда была проблемой и будет оставаться этой проблемой. Хотя электронный контроль, электронный документооборот упрощает процесс проверки, но психология сама по себе сложно меняется. Сложно изменить понимание людей "у вас там в Москве, а у нас тут…". Надо усиливать систему контроля за региональной властью, в том числе через работу с гражданскими обращениями", – считает Кирилл Кабанов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/