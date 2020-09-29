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Сотрудниками Пограничного управления изъято 43 килограмма икорной продукции осетровых видов

Вступило в законную силу решение Прикубанского суда города Краснодара в отношении трех граждан РФ, причастных к организации межрегионального канала поставки икры осетровых видов рыб в Краснодарский край.

У указанных граждан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю ранее выявлено и изъято 43 килограмма икорной продукции осетровых видов, незаконно добытой на территории Хабаровского края.

По данному факту Пограничным управлением возбуждалось уголовное дело ч.1 ст. 258.1 УК РФ (за незаконные хранение и перевозку частей особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

В соответствии с вынесенным обвинительным приговором осужденным назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год, с удержанием в доход государства 10 процентов от заработной платы.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm

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Категория: Новости / Криминал

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