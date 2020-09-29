В Краснодаре бывший заместитель главы Славянского района подозревается в получении взятки в крупном размере

/Криминал/

Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации муниципального образования Славянский район.

Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в июле 2020 года представитель крестьянско- фермерского хозяйства, желающий получить субсидию на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей, обратился в администрацию Славянского района. Заместитель главы района, сообщил мужчине, что может оказать содействие в получении субсидии в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей при условии передачи ему денежных средств эквивалентных 10 процентам от указанной субсидии. О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. 19 августа 2020 года зам главы встретился с заявителем в одном из кафе станицы Анастасиевской и получил от последнего 175 тысяч рублей. Дальнейшие действия фигуранта были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователь намерен в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/