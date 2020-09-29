Укравшая 25 миллионов кассирша Хайруллина разрыдалась, услышав приговор

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Точку в громкой истории «башкирских Бонни и Клайда», сумевших на пару похитить у банка порядка 25 миллионов рублей, поставил в понедельник, 28 сентября, Салаватский суд.

Пять лет колонии общего режима получила Луиза Хайруллина - простая кассирша, которая на протяжении нескольких лет выносила в своей сумочке купюры. Идейный вдохновитель ограбления века Марат Хайруллин получил на на год больше.

Напомним, что пропажу 25,4 миллионов рублей в салаватском филиале «Россельхозбанка» заметили в мае прошлого года. Служба безопасности быстро установила, что к краже могла быть причастна старший кассир Луиза Хайруллина. Стражи порядка наведались домой к кассиру, но в квартире никого не обнаружили. Соседи рассказали, что чета Хайруллиных вместе с детьми сбежала, оставив в квартире всю бытовую технику, мебель, личные вещи. И только спустя месяц, в июле 2019 года, «башкирских Бонни и Клайда» обнаружили в съемной квартире в Казани. Хайруллиных вернули домой. Старшего кассира отправили дожидаться суда в СИЗО, а мужчине назначили домашний арест.

Когда следователи стали разбираться, то выяснилось, что идейным вдохновителем преступления на самом деле являлся мужчина. У внешне благополучной семьи были долги по кредитам, потому что ее глава просаживал заработанное на ставках. Когда семейный бюджет дал трещину, Марат стал просить свою благоверную вынести из кассы немного денег. Первый раз, в 2017 году, Луиза вынесла 50 тысяч рублей, затем 100. Аппетиты увеличивались: если сначала старший кассир брала деньги в рублях, то позже в ход пошла валюта — евро и доллары. Иногда женщина передавала мужу деньги прямо на рабочем месте, куда тот приходил под видом клиента банка. Как признался позже сам Марат, «жена шла у него на поводу». Сама женщина пояснила, что «не стремилась к роскоши, ничего себе не покупала и все деньги отдавала мужу». В итоге когда в кассе не осталось ни копейки, супруги приняли решение бежать.

Муж похитительницы миллионов сначала был свидетелем, но после откровений на популярном ток-шоу его статус изменился и мужчина стал соучастником. В эфире программы, которая к слову, щедро платит за участие, мужчина заявил, что проиграл все 25 миллионов рублей. Однако после программы, получив свой гонорар, мужчина пошел на попятную и заявил, что якобы адвокаты жены надоумили его на «признание» вины.

Оглашение приговора Хайруллиным в Салаватском суде в понедельник началось после обеда и длилось более часа. Первым на заседание прибыл находившийся под домашним арестом Марат. Мужчина находился в бодром расположении духа. А прибывшая под конвоем Луиза, по словам очевидцев, тяжело вздыхала. Кстати, многие местные журналисты, которые следили за процессом, отметили, что Луиза парадоксально похорошела в СИЗО — женщина скинула порядка 15 килограммов, отпустила косу...

Оба рассчитывали, что суд даст им условные сроки, несмотря на то, что прокурор запросил реальные. Возможно, поэтому женщина не сдержалась и после объявления сроков разрыдалась. Мужчина, которого взяли под стражу прямо в зале суда, тоже едва сдерживал эмоции. Уже в клетке он попросил журналистов не вмешиваться в его жизнь.

- Без вас как-нибудь разберемся, - отчеканил осужденный, отвечая на вопрос корреспондентов, которых интересовала дальнейшая судьба несовершеннолетних детей Хайруллиных. Кстати, сейчас школьников воспитывает отец Луизы, на которого посыпались настоящие испытания - сначала в тюрьму попала дочь, затем умерла его жена.

Что же касается украденных денег, то, по словам адвоката Луизы, ею уже была предпринята попытка начать возмещать ущерб. Марат же только пообещал, что вернет украденное.

Источник: https://www.mk.ru/