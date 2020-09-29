В Анапе возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы сотруднику коммерческой организации
Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты сотруднику ООО «Портал» заработной платы свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с апреля по май 2019 года руководство организации, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства, не выплачивало в полном объеме заработную плату юристу предприятия. В результате задолженность по зарплате перед указанным сотрудником превысила 39 тысяч рублей. При этом у руководства коммерческой организации имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги были использованы на иные нужды.
В ближайшее время следователем будет изъята бухгалтерская и иная документация, необходимая для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, а также принимаются все необходимые меры, направленные на погашение образовавшейся задолженности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: https://kuban.sledcom.ru/