В Анапе возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы сотруднику коммерческой организации

/Криминал/

Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты сотруднику ООО «Портал» заработной платы свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля по май 2019 года руководство организации, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства, не выплачивало в полном объеме заработную плату юристу предприятия. В результате задолженность по зарплате перед указанным сотрудником превысила 39 тысяч рублей. При этом у руководства коммерческой организации имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги были использованы на иные нужды.

В ближайшее время следователем будет изъята бухгалтерская и иная документация, необходимая для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, а также принимаются все необходимые меры, направленные на погашение образовавшейся задолженности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/