«АльфаСтрахование» раскрыла серию подставных ДТП в Краснодаре

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Специалисты службы безопасности «АльфаСтрахование» раскрыли мошенническую схему с инсценировкой ДТП в Краснодарском крае.

С целью материального обогащения группа жителей Краснодара вступила в сговор с инспектором ДПС. Мошенники оформили в собственность по договорам купли-продажи подержанные автомобили отечественного автопрома и застраховали их по электронным полисам ОСАГО на три месяца. В течение декабря 2019 г. – января 2020 г. они инсценировали в Краснодаре пять ДТП с участием незастрахованных дорогих иномарок. Все ДТП были сфальсифицированы. Согласно материалам ГИБДД, схемы происшествий были идентичны: наезд на припаркованное транспортное средство либо выезд со второстепенной полосы. Все ДТП происходили в вечернее или ночное время в районах Краснодара без интенсивного движения.

Заявления о страховых выплатах были отправлены по почте одним и тем же автоюристом. При этом злоумышленники не предоставляли на осмотр пострадавшие автомобили и направляли независимые экспертизы с актами осмотров автомобилей, произведенных и составленных одним и тем же экспертом-оценщиком, специально завышавшим суммы оценки.

Специалисты «АльфаСтрахование» успешно выявили факты страхового мошенничества и предотвратили незаконные выплаты на сумму свыше 2,5 млн руб. Все имеющиеся в распоряжении материалы по данной группировке компания передала в правоохранительные органы.

Источник: «АльфаСтрахование»