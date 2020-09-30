В Северском районе мужчина подозревается в убийстве матери

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Следственным отделом по Северскому району СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 55-летней местной жительницы, по подозрению в совершении данного преступления задержан ее 34-летний сын (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мать с сыном и его сожительницей проживали в одной из квартир в доме на улице Орджоникидзе в станице Северской. По версии следствия, 23 сентября 2020 года родственники распивали алкогольные напитки дома. Во время употребления спиртного, между матерью фигуранта и его сожительницей произошел конфликт. Пожилая женщина стала упрекать оппонентку, что она не работает и живет за ее счет. О произошедшем сожительница рассказала мужчине, который вступился за нее перед матерью. В ходе ссоры нанес родственнице не менее одного удара ножом в область груди, убив ее. После произошедшего, мужчина вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи, врачам которой сообщил, что он не имеет отношения к смерти потерпевшей.

В ходе следствия следователем территориального следственного отдела СКР по краю, благодаря проведенным следственным действиям, в том числе, допросам свидетелей установлена причастность подозреваемого к совершенному преступлению и он был задержан. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю