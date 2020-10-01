Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Новороссийску оперативным путём получили информацию о возможной причастности 28-летнего приезжего из соседней республики к сбыту наркотических средств на территории города-героя. При проверке сведения подтвердились.

В результате проведения оперативного мероприятия полицейские задержали мужчину по месту временного проживания в Новороссийске. При личном досмотре подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли три полимерных свёртка с героином. Кроме того, во рту задержанного полицейские обнаружили еще один полимерный свёрток с остатками наркотического средства. В мобильном телефоне мужчины сотрудники полиции выявили свыше десятка адресов тайниковых закладок, расположенных на территории города-героя.

Полицейские установили местонахождение тайников, где обнаружили свертки с героином. Общая масса изъятого запрещенного вещества составила более 2,7 грамма.

В настоящее время следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю