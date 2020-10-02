Полицейские Новороссийска задержали подозреваемого в грабеже

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Ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель похитил сумку с документами, причинив ущерб потерпевшему на сумму более 2 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции Восточного района поступило сообщение от местного жителя о грабеже. Как пояснил заявитель, в ходе распития спиртного с малознакомым мужчиной, последний без применения силы похитил его сумку с мобильным телефоном, денежными средствами и документами, после чего скрылся. Ущерб составил порядка 2250 рублей.

На место происшествия незамедлительно направлена следственно- оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, составили ориентировку с приметами грабителя, установили возможных свидетелей произошедшего, наметили пути отхода злоумышленника.

В результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний новороссиец. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

В настоящее время в отношении задержанного отделом дознания Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/