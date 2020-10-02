В Анапе полицейские задержали подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества

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45-летний местный житель поджег помещения магазина и частного домовладения. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей.

В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступили сообщения о возгорании помещений продуктового магазина и частного домовладения, принадлежащих местной жительнице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили возможных очевидцев. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении противоправного деяния. 45-летнего мужчину полицейские задержали в станице Гостагаевской и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что злоумышленник бросил в помещения магазина и частного дома бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылся. Общая сумма ущерба потерпевшей составила более 3 миллионов рублей.

В настоящее время следственным подразделением ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa