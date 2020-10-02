В Выселковском районе мужчина подозревается в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

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Следственным отделом по Выселковскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 56-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

Он подозревается в причинении телесных повреждений 53-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По данным следствия, днем 18 сентября 2020 года мужчины употребляли спиртное в доме у общего знакомого в одном из домов на улице Полевой в поселке Бейсуг. Во время распития алкогольных напитков подозреваемый припомнил мужчине, что несколько лет назад тот применил к нему физическую силу. На данной почве между ними произошла ссора, в ходе которой фигурант нанес оппоненту удары руками в область головы. После произошедшего мужчины разошлись по домам. Между тем, в связи с ухудшением состояния пострадавшего, 20 сентября 2020 года его родственники вызвали медиков, которыми он был госпитализирован в лечебное учреждение, но несмотря на оказанную помощь, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи в результате причиненных ему повреждений.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/