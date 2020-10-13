В Новороссийске полицейские выявили нарушение миграционного законодательства

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57 — летний местный житель фиктивно поставил на регистрационный учёт пятерых иностранных граждан из ближнего зарубежья.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новороссийску получили информацию о том, что один из местных жителей не имея намерений предоставить приезжим своё домовладение для проживания, поставил на регистрационный учёт иностранных граждан. При проверке сведения подтвердились.

Установлено, что 57-летний мужчина фиктивно зарегистрировал по месту своего проживания пять иностранцев.

В настоящее время отделением дознания полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску